Roma, il controllo documenti al Baobab non viene preso bene: migrante dà in escandescenze (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo dicembre si è verificato un controllo documenti di routine alla comunità del Baobab Expirience, che si offre volontaria nell’assistenza ai migranti. Tra i vari migranti che si trovavano nel centro, uno in particolare si è rifiutato di favorire i documenti alle forze dell’ordine. Dopo essere stato invitato più volte a calmarsi, l’uomo ha continuato a reagire male alla richiesta degli agenti. Le forze dell’ordine si sono trovate così costrette ad intervenire, lo hanno portato sul pullman e scortato in caserma, per effettuare il controllo dei documenti. Leggi anche: Roma, violenta aggressione nella notte: calci e pugni per rubare i telefoni Il Baobab Expirience denuncia con parole pesanti l’accaduto, sulla propria pagina Facebook. La comunità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo dicembre si è verificato undi routine alla comunità delExpirience, che si offre volontaria nell’assistenza ai migranti. Tra i vari migranti che si trovavano nel centro, uno in particolare si è rifiutato di favorire ialle forze dell’ordine. Dopo essere stato invitato più volte a calmarsi, l’uomo ha continuato a reagire male alla richiesta degli agenti. Le forze dell’ordine si sono trovate così costrette ad intervenire, lo hanno portato sul pullman e scortato in caserma, per effettuare ildei. Leggi anche:, violenta aggressione nella notte: calci e pugni per rubare i telefoni IlExpirience denuncia con parole pesanti l’accaduto, sulla propria pagina Facebook. La comunità ...

CorriereCitta : Roma, il controllo documenti al Baobab non viene preso bene: migrante dà in escandescenze - MercurioPsi : @egos23 Evidentemente non basta, a #Roma non siamo nemmeno all'ABC dell'inclusione. Basta vedere la situazione dell… - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ??I numeri di... @OfficialASRoma-Young Boys 3-1 - Giallorossi troppo superiori e in costante controllo. Prova sontuosa… - VoceGiallorossa : ??I numeri di... @OfficialASRoma-Young Boys 3-1 - Giallorossi troppo superiori e in costante controllo. Prova sontuo… - gp_fiore : @La7tv @NicolaGratteri E la catena di controllo? È coinvolta? Fino a Roma? Siamo in uno stato mafioso dunque? Ovvia… -