Lecce | la carica di Corini | ”Vietato abbassare la guardia Il campionato di Serie B? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sabato 4 dicembre alle ore 14:00 andrà in scena la sfida trae Venezia valida per la decima giornata deldiB.Si tratterà di un vero e proprio big match d'alta quota, visto che le due squadre risultano distanziate da un solo punto in classifica e che i veneziani stanno dimostrando essere la vera e propria sorpresa di questo inizio di.Alla vigilia della gara casalinga dei giallorossi contro i lagunari, il tecnico Eugenioha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa di presentazione del match, anticipando l'assenza in campo forzata di Calderoni a causa di una contusione e soffermandosi sulla situazione in classifica della compagine salentina: "Bisogna fare una premessa: la società e la direzione tecnica hanno fatto un grande lavoro in fase ...