Le minacce di Erdogan a Macron | ' È un guaio | la Francia deve liberarsene'

Lo scontro con Macron è iniziato lo scorso ottobre, in seguito alla pubblicazione di alcune vignette satiriche su Maometto che avevano fatto infuriare Erdogan.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha in programma di visitare Baku, la capitale dell’Azerbaigian. La prossima settimana, il 10 dicembre, entrerà alla testa della parata militare ...

