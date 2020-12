Inter-Bologna, i convocati di Mihajlovic: assente Orsolini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Riccardo Orsolini non è stato convocato per Inter-Bologna. Questa la lista diramata da Sinisa Mihajlovic Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Sono 24 i giocatori chiamati dall’allenatore serbo. Assenti Skov Olsen, Dijks, Orsolini e Santander. Ecco la lista completa. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti (68), Mbaye, Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Palacio, Rabbi (19), Sansone, Vergani (63), Vignato. ? convocati Siamo in 2??4?? per la trasferta di Milano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Riccardonon è stato convocato per. Questa la lista diramata da SinisaIl tecnico delSinisaha diramato la lista deiper la sfida di domani contro l’. Sono 24 i giocatori chiamati dall’allenatore serbo. Assenti Skov Olsen, Dijks,e Santander. Ecco la lista completa. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti (68), Mbaye, Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Palacio, Rabbi (19), Sansone, Vergani (63), Vignato. ?Siamo in 2??4?? per la trasferta di Milano ...

