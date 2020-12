Gossip News | “Pippo Baudo è morto” ma è una bufala e lui fa le corna | Al Bano non va a Sanremo “Non c’è lo spirito giusto”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo di Pippoche non è morto, anzi, fa le, di Alche ha rifiutato, di The Voice Senior e della programmazione televisiva prevista per questa sera. PIPPO: Internet è quel posto in cui si può dare la notizia della scomparsa di uno dei conduttori televisivi più amati della storia in maniera del tutto infondata. Ringraziando chi di dovere, Pipposta benissimo e ha tenuto a precisarlo, quando è stato raggiunto al telefono dall’Adnkronos: “Faccio le. Succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare ...