GF Vip | ecco i vip che potrebbero abbandonare la Casa | le indiscrezioni

Questa sera alcuni concorrenti potrebbero abbandonare definitivamente la Casa del GF Vip. ecco chi sono i vip maggiormente indiziati e il perché della loro scelta

Quella di questa sera sarà una puntata molto interessante del Grande Fratello Vip. Ci possiamo aspettare scelte sofferte e colpi di scena. Infatti, all'interno della Casa si sono creati molti dubbi tra i concorrenti, dopo l'annuncio di Signorini del prolungamento del reality fino al mese di febbraio. Tant'è che alcuni concorrenti sono già decisi di abbandonare definitivamente il bunker di Cinecittà. Chi per tornare alle proprie attività, chi ai propri affetti più cari. Ma chi vorrebbe lasciare il programma? Scopriamolo insieme.

