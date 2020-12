Ex ballerino di Amici arrestato per violenza sessuale sull’ex moglie di un amico (Di venerdì 4 dicembre 2020) È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e la condanna a due anni e 11 mesi di reclusione l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Catello Miotto. Trentacinquenne di Torre Annunziata, Catello era stato uno dei protagonisti del talent di Canale 5, per la sezione danza, nel corso della terza edizione del programma. Balzato alle cronache nel 2010 in seguito all’accusa di violenza ai danni dell’ex moglie di un suo amico, per Miotto è arrivata ora la condanna definitiva. Leggi anche >> Michael Antonelli morto a 21 anni a causa del Covid: il ciclista lottava già da anni per un incidente Catello Miotto arrestato: condanna definitiva per l’ex ballerino di Amici arrestato ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) È statocon l’accusa die la condanna a due anni e 11 mesi di reclusione l’exdidi Maria De Filippi, Catello Miotto. Trentacinquenne di Torre Annunziata, Catello era stato uno dei protagonisti del talent di Canale 5, per la sezione danza, nel corso della terza edizione del programma. Balzato alle cronache nel 2010 in seguito all’accusa diai danni dell’exdi un suo, per Miotto è arrivata ora la condanna definitiva. Leggi anche >> Michael Antonelli morto a 21 anni a causa del Covid: il ciclista lottava già da anni per un incidente Catello Miotto: condanna definitiva per l’exdi...

