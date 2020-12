Dpcm, il Centrodestra attacca: 'Vietare gli spostamenti fra i comuni a Natale è disumano' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Norme severe per contenere l'emergenza coronavirus e per ridurre al minimo i rischi della terza ondata. E' tutto contenuto nell'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte , che oggi però deve ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Norme severe per contenere l'emergenza coronavirus e per ridurre al minimo i rischi della terza ondata. E' tutto contenuto nell'ultimofirmato dal premier Giuseppe Conte , che oggi però deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Centrodestra Dura protesta del centrodestra "Dpcm? Calpestata Costituzione' ilGiornale.it Quello che manca (di strutturale) alla bozza di legge di Bilancio

La legge di Bilancio. Con più di un mese di ritardo, si appresta a cominciare l’iter di approvazione della manovra finanziaria per l’anno 2021. Il nuovo disegno di legge di B ...

Salvini al premier: ''Fermati, c’è il diritto alla famiglia''

Il leader della Lega sul Dpcm: ''Il diritto alla salute prima di tutto, niente veglioni, ma il diritto alla famiglia sì, di vedere la mamma e il papà sì'' ...

