Costretto a rivendere la PlayStation5 quando la moglie scopre che non è un purificatore d' aria

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Aveva detto alladi aver comprato undell'per il loro salotto, ma lei non se l'è bevuta. Infatti,è arrivato il pacco a casa, la donna ha scoperto che il suo compagno ...

Ultime Notizie dalla rete : Costretto rivendere

Corriere della Sera

La moglie era convinta di avere in casa un purificatore d'aria, ma quando ha scoperto che era una PlayStation 5 ha costretto il marito a venderla.Aveva detto alla moglie di aver comprato un purificatore dell'aria per il loro salotto, ma lei non se l'è bevuta. Infatti, quando è arrivato il pacco a casa, la donna ...