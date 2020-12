Coronavirus | Anir | Da Anac ok a rinegoziazione contratti mense | ora governo intervenga

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Labitalia) - “L'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso un importante parere, con delibera 1022 del 25 novembre scorso, riconoscendo l'incidenza dell'emergenza sanitaria suiin essere relativi ai servizi di ristorazione collettiva. Vista la necessità di applicare le norme anticontagio, le imprese che si occupano di gestire lehanno dovuto adeguarsi ai protocolli di sicurezza anti-Covid come pure fronteggiare richieste ulteriori da parte dei committenti. Questi aspetti, ha rilevano l', rappresentano il presupposto per riscontrare una variante in corso d'opera per ‘circostante impreviste ed imprevedibili', così come stabilito dal codice degli appalti. Si tratta di un segnale importante per andare incontro alle imprese che hanno visto stravolgere le modalità di esecuzione e i costi degli appalti per ...