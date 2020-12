Chiara Nasti bellissima in Gucci | “Nessuno ci viene mandato a caso”

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020), una delle influencer più amate dai giovani italiani fa boom di like con gli outfit firmati rigorosamente(Instagram)Chi è, classe 1998, ad oggi una delle influencer più famose del web italiano, da appassionata di fashion style è riuscita in poco tempo a diventare popolarissima, a soli 16 anni, sui social network. Il successo su Facebook ha portatoad aprire un blog di moda e, successivamente a lanciare nel 2013 il brand Chic Phobia. Dal 2013 la popolarità della ragazza è in totale ascesa, i brand più famosi fanno a gara per averla come Ambassador, vista la grande influenza disui giovani. I followers e i like ...