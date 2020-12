Addio apparecchi | boom per gli aligner trasparenti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un sorriso vale più di mille parole sarà per questo che sempre più persone ricorrono alle cure del dentista. Se fino a qualche tempo fa l'unica modalità per riallineare i denti erano gli ingombrantidentali in metallo, negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, numerosi adulti e adolescenti hanno potuto ritrovare il sorriso in maniera discreta grazie agli ".Ad oggi sono infatti oltre 5 milioni le persone al mondo, un milione delle quali raggiunte qualche settimana fa in area EMEA (Europa, Medioriente e Africa), che hanno utilizzato il sistema di mascherineInvisalign. A partire da tante celebrity che hanno ritrovato un sorriso perfetto senza dover cambiare stile di vita. Tra loro attori come Tom Cruise, Eva Longoria o Zac Efron, modelle come Gisele Bündchen, cantanti come ...