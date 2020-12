Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)DEL 03 DICEMBREORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI PER L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERSISTONO ANCORA LE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA CASSIA VEIENTANA ASULLA NOMENTANA, CODE PER LAVORI DA SAN BASILIO ALLA NOMENTANA BIS, PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO IN ENTRAMBI I CASI VERSO TORLUPARA PER TRAFFICO INTENSO VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO, VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E ACILIA UN ULTIMO AGGIORNAMENTO PER MALTEMPO, NEL REATINO CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO PER NEVE TRA LE LOCALITA’ FONTE NUOVA E RIALTO, IN CORSO IL PASSAGGIO DELLO SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ...