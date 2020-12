Tevere navigabile | dal porto turistico di Fiumicino al centro storico di Roma con imbarcazioni ‘green’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Rendere il fiumedalla foce fino al limite settentrionale della città, comprendendo tutto il tratto metropolitano, conelettriche. Un unico percorso di circa 60 chilometri pensato per portare daldifin nel cuore della Capitale e a Castel Giubileo i quasi due milioni di turisti crocieristi che ogni anno sbarcano nel Lazio. È quanto prevede il piano di intervento proposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Città Metropolitana diCapitale che sarà inserito nel Recovery Plan che il governo italiano invierà in Europa per accedere ai fondi del pacchetto per la ripresa Next Generation EU, volto a sostenere la ripresa dell’Unione dalla crisi Covid19. Per ripristinare la ...