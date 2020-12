Telepedaggio - Italia a rischio sanzioni dall'Ue: non apre ai fornitori europei del servizio (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'Italia rischia sanzioni dall'Ue per il mancato adempimento di misure previste dalle normative comunitarie sull'accettazione di fornitori del servizio europeo di Telepedaggio. La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla quale occorrerà dare risposta con adeguate argomentazioni entro due mesi, altrimenti verrà portata avanti la procedura di infrazione prevista in caso di violazione degli obblighi comunitari. Garantire un accesso equo al mercato. Nello specifico, la questione concerne l'apertura a operatori del servizio europeo di Telepedaggio (SET) nelle aree sottoposte a pagamento elettronico, che, puntualizza Bruxelles, "svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un mercato comune per i servizi SET in Europa e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'rischia'Ue per il mancato adempimento di misure previstee normative comunitarie sull'accettazione dideleuropeo di. La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla quale occorrerà dare risposta con adeguate argomentazioni entro due mesi, altrimenti verrà portata avanti la procedura di infrazione prevista in caso di violazione degli obblighi comunitari. Garantire un accesso equo al mercato. Nello specifico, la questione concerne l'apertura a operatori deleuropeo di(SET) nelle aree sottoposte a pagamento elettronico, che, puntualizza Bruxelles, "svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un mercato comune per i servizi SET in Europa e ...

viaggiareonthe1 : Telepedaggio - Italia a rischio sanzioni dall'Ue: non apre ai fornitori europei del servizio - ANSA_Motori : Ue contro l'Italia, non apre a fornitori telepedaggio europei #ANSAmotori - infoitinterno : Ue contro Italia, non apre a fornitori telepedaggio europei - TerrinoniL : Ue contro Italia, non apre a fornitori telepedaggio europei - Attualità - solomotori : Ue contro Italia, non apre a fornitori telepedaggio europei -

Ultime Notizie dalla rete : Telepedaggio Italia Telepedaggio, Italia a rischio sanzioni dall'Ue: non apre ai fornitori europei del servizio - Quattroruote.it Quattroruote Lo shutdown di bilancio dell'Ue

A causa dello stallo sul pacchetto di bilancio per il veto di Ungheria e Polonia, è sempre più probabile che l'Ue inizi il 2021 in esercizio provvisorio. I finanziamenti che si fermeranno e le spese ...

Ue, faro contro l'Italia su pedaggi, concessioni balneari e precari nella Pa

La Commissione europea invia delle lettere di messa in mora al nostro Paese. Non garantita la concorrenza sui litorali. Per la Pubblica amministrazione ...

A causa dello stallo sul pacchetto di bilancio per il veto di Ungheria e Polonia, è sempre più probabile che l'Ue inizi il 2021 in esercizio provvisorio. I finanziamenti che si fermeranno e le spese ...La Commissione europea invia delle lettere di messa in mora al nostro Paese. Non garantita la concorrenza sui litorali. Per la Pubblica amministrazione ...