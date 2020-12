Stefano De Martino e Ornella Muti ballano sul palco del 'Maurizio Costanzo Show' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata del 2020 del 'Maurizio Costanzo Show' . Su invito del conduttore del talk Show di Canale 5, il ballerino si è preso la scena facendo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020)Deè stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata del 2020 del '' . Su invito del conduttore del talkdi Canale 5, il ballerino si è preso la scena facendo ...

Martino_Got : RT @davcarretta: Come non si gestisce una pandemia: a Natale e Santo Stefano puoi portare i nonni con i nipoti in un focolaio Covid al rist… - entenkwkm : Dopo che sono stati pubblicati i nomi di alcuni dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, a lanciare una bomba… - nickginetti : Stefano De Martino ??#MaurizioCostanzoShow - AmoreSempliceee : #MaurizioCostanzoShow Sarà che a me piace veramente l'uomo più grande, ma quanto è brutto Stefano De Martino e quan… - berta95italy : Ma com'è vestito male Stefano De Martino stasera #mauriziocostanzoshow -