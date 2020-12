Noemi Durini, uccisa dal fidanzato: dopo 3 anni lui chiede di lavorare fuori dal carcere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono trascorsi 3 anni da quando Lucio Marzo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la fidanzata 16enne Noemi Durini. Di queste ore la notizia che il ragazzo, oggi 20enne, avrebbe presentato una richiesta per lavorare all’esterno del carcere, istanza che indigna la famiglia dopo il terribile delitto che ha scosso il borgo pugliese di Specchia (Lecce) e l’Italia intera. Omicidio Durini: Lucio Marzo chiede di lavorare fuori dal carcere Nel 2019, il secondo grado di giudizio a carico di Lucio Marzo si è concluso con la conferma della condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione (pena inflitta con sentenza del Tribunale per i minorenni di Lecce, il 4 ottobre 2018, all’esito del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono trascorsi 3da quando Lucio Marzo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la fidanzata 16enne. Di queste ore la notizia che il ragazzo, oggi 20enne, avrebbe presentato una richiesta perall’esterno del, istanza che indigna la famigliail terribile delitto che ha scosso il borgo pugliese di Specchia (Lecce) e l’Italia intera. Omicidio: Lucio MarzodidalNel 2019, il secondo grado di giudizio a carico di Lucio Marzo si è concluso con la conferma della condanna a 18e 8 mesi di reclusione (pena inflitta con sentenza del Tribunale per i minorenni di Lecce, il 4 ottobre 2018, all’esito del ...

