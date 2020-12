Mad Max | Fury Road | George Miller ricorda Hugh Keays-Byrne | Ci mancherà

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Mad Max:ha perso, interprete che ha dato vita al personaggio di Immortan Joe.si è unito al cordoglio e ha celebrato l'attore anticipando che gli renderà omaggio in Furiosa.è morto il 2 dicembre all'età di 73 anni. Il villain di Mad Max:è stato celebrato oggi dalle parole di, che hato con intensità l'attore con cui ha avuto modo di collaborare anche in Interceptor., infatti, non ha interpretato il villain soltanto in Mad Max:ma anche in Interceptor, dove ...