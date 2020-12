L’appello di Maria Fusco: “I conservatori campani devono essere riaperti” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Tutti i conservatori della campania devono assolutamente poter riprendere in presenza le lezioni laboratoriali di strumento per i loro allievi. Ma, nel ribadire questo, chiedo agli organi competenti di fare chiarezza sulla normativa contenuta nel relativo Dpcm, che si sta rivelando assolutamente poco precisa. Infatti, nella nostra regione ed in altre i conservatori sono effettivamente chiusi, mentre altrove sono aperti. Come mai?”. A lanciare vigorosamente questo quesito è la dott.ssa Maria Fusco. La dott.ssa Fusco è di origini sannite, ed è componente del Consiglio di amministrazione (Cda) del conservatorio “Cimarosa” di Avellino. Ma conduce questa battaglia per tutti i conservatori, ovviamente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Tutti idellaassolutamente poter riprendere in presenza le lezioni laboratoriali di strumento per i loro allievi. Ma, nel ribadire questo, chiedo agli organi competenti di fare chiarezza sulla normativa contenuta nel relativo Dpcm, che si sta rivelando assolutamente poco precisa. Infatti, nella nostra regione ed in altre isono effettivamente chiusi, mentre altrove sono aperti. Come mai?”. A lanciare vigorosamente questo quesito è la dott.ssa. La dott.ssaè di origini sannite, ed è componente del Consiglio di amministrazione (Cda) delo “Cimarosa” di Avellino. Ma conduce questa battaglia per tutti i, ovviamente ...

