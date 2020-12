Identikit The Voice Senior | Viviana Stucchi | Tutto su di lei

Leggi su kronic

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi vi raccontiamo chi è, una delle cantanti di Thee tutte le curiosità che la riguardano(Instagram)Finalmente anche in Italia è arrivata la versione Over di The: il programma, nato in Olanda, è stato trasmesso anche in Belgio, Germania, Lituania, Messico, Polonia, Russia, Spagna e Thailandia. Theè il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici, andato in onda per la prima volta Venerdì 27 Novembre alle 21:25 su Rai 1. I giudici di questa edizione di Thesono stati scelti scrupolosamente: abbiamo Albano e Jasmine Carrisi, il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il Centro Produzione RAI ...