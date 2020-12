I videogame fanno bene alla salute: lo dice uno studio di Oxford. Ma ci sono delle eccezioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo un’indagine di Oxford, i videogiochi possono avere un effetto positivo sulla salute mentale degli individui se i soggetti esprimono un desiderio di giocare privo di costrizioni esterne – come il bisogno di fuggire da una situazione stressante – e se si tratta di ambienti che prevedono l’interazione con altri giocatori. La ricerca si è basata sui dati di gioco forniti dalle compagnie Nintendo America e Electronic Arts, concentrandosi su Animal Crossing New Horizons e Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Ai giocatori presi in esame veniva chiesto di descrivere il proprio stato d’animo nell’arco di due settimane. L’importanza dello studio L’indagine misura il rapporto tra il numero di ore trascorse giocando, la salute del giocatore e il suo stato emotivo. Altri ricercatori, tempo fa, hanno ... Leggi su newsagent (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo un’indagine di, i videogiochi posavere un effetto positivo sullamentale degli individui se i soggetti esprimono un desiderio di giocare privo di costrizioni esterne – come il bisogno di fuggire da una situazione stressante – e se si tratta di ambienti che prevedono l’interazione con altri giocatori. La ricerca si è basata sui dati di gioco forniti dalle compagnie Nintendo America e Electronic Arts, concentrandosi su Animal Crossing New Horizons e Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Ai giocatori presi in esame veniva chiesto di descrivere il proprio stato d’animo nell’arco di due settimane. L’importanza delloL’indagine misura il rapporto tra il numero di ore trascorse giocando, ladel giocatore e il suo stato emotivo. Altri ricercatori, tempo fa, hanno ...

nopost3b : @horusarcadia La tiritera del complottismo e il codazzo di debunker spuntati dal nulla fanno parte del complotto st… - waytosunset : @BoatsLittle I videogame sounds mi fanno volare ???????????????? Okuyasu decisamente confuso per cosa sta facendo Josuke… - SpawnInAzione : @radiosilvana @Topo_Ligio Topolik Una domanda Ma la tua vita è talmente insignificante che ti devi ispirare ai vi… - giannileft : Commissario alla sanità in Calabria:SuperMario ha dato la sua disponibilità,ma solo se gli fanno conoscere la tipa… - fabsnial : @TheTitangate Non sono un'appassionata di videogame, in realtà. Solo che un mio amico mi consigliò di vederlo, il p… -