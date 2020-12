Fontana | “Dpcm sempre all’ultimo minuto | Roma ascolti le nostre proposte”

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ci mandano il testo del decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le Regioni è fissato per le 10 del mattino e ci chiedono di dare risposta entro le 11?” È seccato il governatore della Lombardia Attilioche in un’intervista al Corriere della Sera esprime il proprio disappunto perché “innanzitutto mi aspetto che siano recepite le indicazioni richieste e offerte dalle Regioni. Dopodiché, dal momento che vengo interpellato, mi piacerebbe che mi venisse anche concesso il tempo per dire la mia a ragion veduta”. Poi puntualizza: “Per quanto mi riguarda, mi sono limitato a contestare il fatto che per stabilire lo scenario dell’epidemia siano stati utilizzati dati vecchi, superati, e questo rende poi difficile spiegare ai cittadini la relazione tra i loro sacrifici e i risultati raggiunti”, per poi aggiungere: “Sebbene siano emerse a volte visioni e ...