Fiere | Riva del Garda | dal 1° al 4 febbraio 2021 ecco Hospitality Digital Space

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020)del, 3 dic. (Labitalia) - Dal 1° al 4delcongressi presenta, una edizione eccezionale dipensata per fornire a tutti i professionisti che lavorano nel settore dell'accoglienza e della ristorazione i migliori strumenti per guidare il cambiamento. In attesa di poter tornare - nel 2022 - a valorizzare le eccellenze delle oltre 500 aziende espositrici che ogni anno scelgono-Il Salone dell'Accoglienza per presentare i propri prodotti a tutta la community degli operatori dell'Ho.Re.Ca.,propone uno spazio virtuale nuovo e ...