Elisabetta Gregoraci teme azioni legali da parte di Briatore? Le insinuazioni della Ruta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5 nel bene o nel male. La ex moglie di Flavio Briatore è stata più volte al centro della scena per varie liti, ultimamente con Selvaggia Roma e Giulia Salemi ma anche con Dayane Mello. Nelle ultime ore, anche Maria Teresa Ruta ha parlato di lei e ha fatto delle pesanti insinuazioni. Elisabetta e il contratto pre-matrimoniale Maria Teresa Ruta al GF Vip 5 si trovava con Dayane Mello e Selvaggia Roma (dopo il cambio di nome) per una sessione di taglio e cucito quando ha iniziato a parlare della Gregoraci e del fatto che non si sia goduta fino in fondo questa esperienza, perchè spesso si è mostrata trattenuta. Secondo la Ruta tutto ciò ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020)è tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5 nel bene o nel male. La ex moglie di Flavioè stata più volte al centroscena per varie liti, ultimamente con Selvaggia Roma e Giulia Salemi ma anche con Dayane Mello. Nelle ultime ore, anche Maria Teresaha parlato di lei e ha fatto delle pesanti insinue il contratto pre-matrimoniale Maria Teresaal GF Vip 5 si trovava con Dayane Mello e Selvaggia Roma (dopo il cambio di nome) per una sessione di taglio e cucito quando ha iniziato a parlaree del fatto che non si sia goduta fino in fondo questa esperienza, perchè spesso si è mostrata trattenuta. Secondo latutto ciò ...

