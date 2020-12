Dopo Lidl | anche Ikea lancia la sua linea di abbigliamento

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Foto:il discusso successo delladifirmata dalla catena di discount(rivenduta a prezzi gonfiatissimi online, al lancio in Italia ha creato code e assembramenti),si dà a felpe e t-shirt. Il colosso svedese dell’arredamento ha dato vita, per ora solo in Giappone, a Efterträda, una collezione dal gusto minimal caratterizzata dal giallo-blue dal codice a barre della famosa libreria Billy. Qualche prodotto brandizzato assurdo Sfoglia gallery Magliette, borse e portachiavi, annunciate lo scorso luglio, sono in vendita da qualche giorno in due store giapponesi (Shibuya eHarajuku) e dall’11 dicembre saranno distribuiti in tutti i ...

