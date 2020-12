Diogo Jota ricorda | “Mio padre mi iscrisse a nuoto Piansi per convincerlo a farmi giocare a calcio”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Si sta rivelando essere uno dei migliori calciatori d'Europa in questa stagione. Ottimo il momento al Liverpool di, autore di prestazioni lussuose condite da gol e assist. Ecco il portoghese raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al The Athletic in cui parte dalle origini fino a dare qualche consiglio ai più giovani.: ile CR7caption id="attachment 1059755" align="alignnone" width="507" Diego(getty images)/caption"Fin da quando possore, il calcio è sempre stata la mia passione", ha esorditoche ha ammesso di aver 'lottato' per poter diventare un atleta del pallone. "Ricordo che quando avevo circa sei anni, mio ??miai corsi di ...