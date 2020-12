Crimi: grazie a Virginia, con lei diritti, sicurezza e legalità (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “sicurezza, legalita’, attenzione ai diritti degli ultimi e dei piu’ deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra capitale e per tutti i cittadini. A Roma rispondiamo con fatti e azioni concrete. E i fatti sono questi, vi invito a leggere le sue parole”. Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del M5S. Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “, legalita’, attenzione aidegli ultimi e dei piu’ deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula., per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra capitale e per tutti i cittadini. A Roma rispondiamo con fatti e azioni concrete. E i fatti sono questi, vi invito a leggere le sue parole”. Lo scrive su Facebook Vito, capo politico del M5S.

borghi_claudio : I tedeschi stanno stappando lo champagne. Non una parola fino a ieri, oggi che l'Italia si è piegata ecco che esplo… - TV7Benevento : Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia'... - M5S_No_Grazie : RT @gloquenzi: I 5stelle di spaccano in Europa sulle politiche ambientali (4 su 14 si trasferiscono al gruppo dei Verdi) e si spaccano in I… - Kutaro88 : Il Nemico N1 dello Stato Italiano, dei cittadini Italiani Vito Crimi Grazie a lui il Mes ha avuto il via libera da… - M5S_No_Grazie : RT @CottarelliCPI: Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi grazie Crimi: grazie a Virginia, con lei diritti, sicurezza e legalità RomaDailyNews Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni gior ...

Dopo La Casa di carta in coreano, 5 serie che sono state rifatte all'estero

Non c'è solo La Casa di carta in salsa coreana: molte serie, dal Law & Order francese al Breaking Bad colombiano, passando per la Modern Family greca, sono state oggetto di remake nei vari mercati int ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni gior ...Non c'è solo La Casa di carta in salsa coreana: molte serie, dal Law & Order francese al Breaking Bad colombiano, passando per la Modern Family greca, sono state oggetto di remake nei vari mercati int ...