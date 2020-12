Confintesa Fp “Dl Rilancio ingiusto su concorso funzionari giudiziari”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministero della Giustizia, in pieno accordo con il Governo, si fa blindare i concorsi per titoli e colloquio con una norma inserita in un decreto (paradossale anche il nome: Decreto) con l’obiettivo non di selezionare i migliori ma di restringere l’accesso a pochi esterni. Il Governo deve trovare il coraggio di inquadrare correttamente i Giudici Onorari ed i Giudici di Pace, invece di dare loro un “contentino” a scapito di tutti gli altri. Bisogna fare quello che è giusto, non quello che è più vantaggioso per qualcuno, quando lo capiranno?”. Lo dichiara Claudia Ratti, segretario generale diFP, in merito a una norma inserita nel Decreto.“Causa Covid il Ministro Bonafede e il Governo – continua la nota di Claudia Ratti – bloccano, di fatto, le procedure in corso per l’assunzione di ...