Capodanno col coprifuoco. Stop allo sci e ai veglioni in hotel (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Capodanno con 'coprifuoco', fino alle 7 del mattino. Stop agli impianti sciistici. Negozi aperti, in compenso, fino alle 21 e fino all'Epifania ma centri commerciali off limits nei weekend e nelle giornate prefestive e festive. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del dpcm con le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che il governo si appresta a varare e che sarà in vigore dalla mezzanotte fino al 15 gennaio. Aggiornamenti anche sul ritorno in classe degli studenti: dal 7 gennaio deve essere “garantita l'attività didattica in presenza" al 50% della popolazione studentesca. Ristoranti e bar restano aperti dalle 5 del mattino alle 18, insieme ai pub, alle pasticcerie e alle gelaterie. Il giorno di Natale, a Santo Stefano o il 31 dicembre sarà dunque impossibile cenare al ristorante. Durante gli ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI -con '', fino alle 7 del mattino.agli impianti sciistici. Negozi aperti, in compenso, fino alle 21 e fino all'Epifania ma centri commerciali off limits nei weekend e nelle giornate prefestive e festive. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del dpcm con le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che il governo si appresta a varare e che sarà in vigore dalla mezzanotte fino al 15 gennaio. Aggiornamenti anche sul ritorno in classe degli studenti: dal 7 gennaio deve essere “garantita l'attività didattica in presenza" al 50% della popolazione studentesca. Ristoranti e bar restano aperti dalle 5 del mattino alle 18, insieme ai pub, alle pasticcerie e alle gelaterie. Il giorno di Natale, a Santo Stefano o il 31 dicembre sarà dunque impossibile cenare al ristorante. Durante gli ...

fisco24_info : Capodanno col coprifuoco. Stop allo sci e ai veglioni in hotel: AGI - Capodanno con 'coprifuoco', fino alle 7 del m… - VanGengis : Io a #Natale e #Capodanno non festeggio con i miei cari. Così come lo scorso anno e quello prima ancora... PERCHÉ… - JeAVRIL93 : ma se si può tornare al proprio comune di residenza nei giorni col divieto di spostarsi cosa impedisce di festeggia… - Elisa77992766 : @matteosalvinimi Quindi io non potrei passare il natale e capodanno col mio compagno perché siamo in un diverso com… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Capodanno col coprifuoco alle 22. Ecco la nuova bozza del Dpcm di Natale #dpcm #capodanno #natale #coprifuoco -