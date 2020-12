Alessia Marcuzzi | Gambe in bella vista e spacco profondissimo | TUTTO IN TILT

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La sua bellezza è indiscussa., in una foto su IG, ha sfoggiato le sue lunghissime. I fan della presentatrice hanno apprezzato moltissimo. Non si direbbe che lapresentatrice de “Le Iene”ha da poco compiuto 48 anni. Nella sua carriera può vantare di aver condotto molti programmi, come ad L'articoloinINCuriosauro.