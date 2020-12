Vrenna: “Il Crotone può mettere in difficoltà il Napoli. Maradona era il mio idolo, vinceva le partite da solo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è la mia squadra del cuore fin da ragazzo, perchè studiavo in città e Maradona era il mio idolo. Non ci sono giocatori così, da solo vinceva le partite. Ho visto cosa sta accadendo in città. L’amore che i partenopei hanno per l’argentino è un qualcosa di bellissimo, meraviglioso. Solo in una città passionale come quella di Napoli poteva accadere una simile testimonianza di affetto“. Su Crotone-Napoli: “Il Crotone giocherà anche bene ma il problema è che arriverà una grandissima squadra con un allenatore, tra l’altro anche lui calabrese, che sta facendo molto bene. E’ una partita difficilissima, il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gianni, presidente del, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Ilè la mia squadra del cuore fin da ragazzo, perchè studiavo in città eera il mio. Non ci sono giocatori così, da solole. Ho visto cosa sta accadendo in città. L’amore che i partenopei hanno per l’argentino è un qualcosa di bellissimo, meraviglioso. Solo in una città passionale come quella dipoteva accadere una simile testimonianza di affetto“. Su: “Ilgiocherà anche bene ma il problema è che arriverà una grandissima squadra con un allenatore, tra l’altro anche lui calabrese, che sta facendo molto bene. E’ una partita difficilissima, il ...

zazoomblog : Vrenna: “Il Crotone può mettere in difficoltà il Napoli. Maradona era il mio idolo vinceva le partite da solo” -… - MundoNapoli : Pres. Crotone Vrenna: “Il Napoli è la mia squadra del cuore” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Il Presidente Vrenna: 'Spero che il Napoli riesca a vincere lo scudetto per dedicarlo a Maradona' https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Il Presidente Vrenna: 'Spero che il Napoli riesca a vincere lo scudetto per dedicarlo a Maradona' https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Il Presidente Vrenna: 'Spero che il Napoli riesca a vincere lo scudetto per dedicarlo a Maradona' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vrenna “Il Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net