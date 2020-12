Van Cleef & Arpels | il video tour della mostra «Pierres Précieuses»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per la prima volta in Francia, quasi 500 pietre preziose svelano le loro affascinanti sfaccettature nell'ambito dell'esposizione Pierres Précieuses realizzata in collaborazione con Van Cleef & Arpels e il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi. Una mostra unica nel suo genere che accosta il mondo misconosciuto della mineralogia al savoir-faire d'alta gioielleria. Una sfida riuscita, di grandissimo effetto. Un'esperienza senza precedenti, che vi offriamo di vivere online attraverso un video tour sul nostro sito web: a condurvi tra le meraviglie della maison, due guide d'eccezione, Bruno David (Presidente del Museo Nazionale di Storia Naturale di Francia) e Nicolas Bos (Presidente e CEO di Van Cleef & Arpels). In mostra oltre 200 creazioni di rara bellezza, come il girocollo in platino e diamanti di Nazli Sabri d'Egitto, regina dal 1919 al 1936. Così come la collana della collezione, ormai iconica, Alhambra indossata per la prima volta dalla cantante Françoise Hardy nel 1968, e a seguire, tra le altre, da Grace Kelly, Romy Schneider e, più di recente, da Kate Middleton agli ultimi BAFTA Awards.