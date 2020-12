“Un dramma”. Ezio Greggio, la dura confessione dello storico conduttore di Striscia la notizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ezio Greggio tornerà il 7 dicembre sul bancone di Striscia la notizia in compagnia di Enzo Iacchetti. I due comici prenderanno il posto di Ficarra e Picone nel tg satirico di Antonio Ricci, pronti a regalare risate, ma un po’ di giustizia al pubblico a casa. L’edizione di Striscia sarà diversa rispetto allo scorso anno per Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che dovranno riabituarsi all’assenza del pubblico in studio a causa del Covid. Il conduttore piemontese non si è detto però preoccupato dell’assenza del pubblico sottolineando, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che sarà un po’ un ritorno alle prime edizioni di Striscia la notizia quando l’unico pubblico erano gli operatori. Ezio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)tornerà il 7 dicembre sul bancone dilain compagnia di Enzo Iacchetti. I due comici prenderanno il posto di Ficarra e Picone nel tg satirico di Antonio Ricci, pronti a regalare risate, ma un po’ di giustizia al pubblico a casa. L’edizione disarà diversa rispetto allo scorso anno pere Enzo Iacchetti che dovranno riabituarsi all’assenza del pubblico in studio a causa del Covid. Ilpiemontese non si è detto però preoccupato dell’assenza del pubblico sottolineando, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che sarà un po’ un ritorno alle prime edizioni dilaquando l’unico pubblico erano gli operatori....

