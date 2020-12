Scarlett Johansson chiede la “scarcerazione immediata” di Patrick Zaki e degli altri attivisti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Patrick Zaki, così come altri tre ricercatori dell’iniziativa egiziana per i diritti personali (EIPR) sono ancora incarcerati. Nonostante le richieste internazionali giunte in Egitto per la loro liberazione, di loro oggi si hanno pochissime notizie. La vicenda però sta rimbalzando da una parte all’altra del mondo, tanto da attirare anche l’attenzione dell’attrice statunitense eroina della Marvel. Scarlett Johansson, infatti, ha pubblicato un video su YouTube in cui domanda l'”immediata scarcerazione” dei quattro attivisti tra cui, appunto, lo studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki. >> Leggi anche: Patrick Zaky, torturato per 17 ore. La famiglia: “Non è una minaccia” Scarlett Johansson ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020), così cometre ricercatori dell’iniziativa egiziana per i diritti personali (EIPR) sono ancora incarcerati. Nonostante le richieste internazionali giunte in Egitto per la loro liberazione, di loro oggi si hanno pochissime notizie. La vicenda però sta rimbalzando da una parte all’altra del mondo, tanto da attirare anche l’attenzione dell’attrice statunitense eroina della Marvel., infatti, ha pubblicato un video su YouTube in cui domanda l'”immediata scarcerazione” dei quattrotra cui, appunto, lo studente dell’Università di Bologna. >> Leggi anche:Zaky, torturato per 17 ore. La famiglia: “Non è una minaccia”...

amnestyitalia : Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i d… - repubblica : Scarlett Johansson chiede libertà per Zaky - RaiNews : Il video-appello su Youtube #PatrickZaki #ScarlettJohansson - _ImVale : RT @perchetendenza: 'Scarlett Johansson': Per aver chiesto con questo video la 'scarcerazione immediata' di quattro membri dell'Ong egizian… - rami_piu_smocci : RT @perchetendenza: 'Scarlett Johansson': Per aver chiesto con questo video la 'scarcerazione immediata' di quattro membri dell'Ong egizian… -

“Chiedo l'immediato rilascio di Gasser, Karim, Mohamed e Zaki', ha dichiarato l’attrice concludendo il video di due minuti e 44 secondi ...

