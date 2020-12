Rimpianto Juventus: «Aveva già visitato Torino» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Calciomercato Juventus, Haaland è già un Rimpianto per Paratici. Ecco l’indiscrezione sull’attaccante del Borussia Dortmund Retroscena di calciomercato sulla Juventus raccontato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24. Secondo l’esperto, Erling Haaland fu veramente ad un passo dai bianconeri, tanto da atterrare addirittura a Torino. Il norvegese, quando militava nel Molde, visitò la città, il centro sportivo bianconero e andò persino a vedere Juve-Milan all’Allianz Stadium. Poi non se ne fece nulla: Di Marzio svela come ora sia il Real Madrid il club nel suo futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Calciomercato, Haaland è già unper Paratici. Ecco l’indiscrezione sull’attaccante del Borussia Dortmund Retroscena di calciomercato sullaraccontato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24. Secondo l’esperto, Erling Haaland fu veramente ad un passo dai bianconeri, tanto da atterrare addirittura a. Il norvegese, quando militava nel Molde, visitò la città, il centro sportivo bianconero e andò persino a vedere Juve-Milan all’Allianz Stadium. Poi non se ne fece nulla: Di Marzio svela come ora sia il Real Madrid il club nel suo futuro. Leggi su Calcionews24.com

