Poppy Delevingne | «La perfezione non porta la felicità»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una delle cose che più manca a Poppy Delevingne da quando il mondo è alle prese con l’emergenza è poter incontrare i direttori di casting e fare i provini in presenza. «Nel 2020 non ce n’è stata la possibilità, e questo mi intristisce. In questo momento tutto passa attraverso il monitor di un computer» spiega Poppy, sorella maggiore di Cara e minore di Chloe, ormai lontanissima dai tempi in cui faticava, da modella, a essere presa sul serio come attrice. «Vorrei tanto tornare a sentire le farfalle nello stomaco e l’adrenalina che ti assale prima di provare una scena con qualcuno per la prima volta in una stanza. Ma sono certa che, come la maggior parte delle cose, anche il cinema tornerà alla normalità. Vedo il sole all’orizzonte, me lo sento». Per lei, però, il sole è già sorto: la terza stagione di Riviera è in onda tutti i mercoledì in prima serata su Sky Atlantic e continua a vederla nel ruolo di Daphne, la donna sofisticata che, con il passare degli episodi, si immergerà in una ragnatela di bugie e inganni nella quale farà molta fatica a districarsi: «La vediamo passare al lato oscuro e siamo testimoni del suo declino. Poter interpretare questa caduta è stato una vera avventura». https://www.youtube.com/watch?v=EKP8tC1oSbw