Omicidio Raciti, l’avvocato di Speziale: «Da 10 anni dico “chi sa parli”, Procura chieda revisione del processo» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ispettore capo della Polizia di stato Filippo Raciti morì in servizio il 2 febbraio 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro gli agenti, intervenuti per sedare i disordini alla fine del derby di calcio tra Catania-Palermo. Per la sua morte la Cassazione il 14 novembre del 2012 ha confermato in via definitiva la condanna a 8 anni di carcere per Omicidio preterintenzionale Antonino Speziale, all’epoca dei fatti minorenne, e a 11 anni per Daniele Micale. Ora, nuove inchieste giornalistiche riaccendono i dubbi sulla effettiva responsabilità di Speziale per la morte dell’ispettore Raciti. (segue dopo la foto) Omicidio Raciti, secondo i testimoni sentiti da “Le Iene” l’ispettore morì perché travolto da ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ispettore capo della Polizia di stato Filippomorì in servizio il 2 febbraio 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro gli agenti, intervenuti per sedare i disordini alla fine del derby di calcio tra Catania-Palermo. Per la sua morte la Cassazione il 14 novembre del 2012 ha confermato in via definitiva la condanna a 8di carcere perpreterintenzionale Antonino, all’epoca dei fatti minorenne, e a 11per Daniele Micale. Ora, nuove inchieste giornalistiche riaccendono i dubbi sulla effettiva responsabilità diper la morte dell’ispettore. (segue dopo la foto), secondo i testimoni sentiti da “Le Iene” l’ispettore morì perché travolto da ...

Mediagol : Omicidio Raciti, avvocato Speziale: “Le Iene su strada giusta, toccato nervo scoperto. Lui è innocente” - blogsicilia : Omicidio Raciti, dopo servizio tv de 'Le Iene' avvocato chiederà revisione processo - - AntonelloAng : RT @AntonelloAng: Ricordo benissimo gli insulti e le prese in giro che mi beccai 10 anni fa circa per aver messo in dubbio la colpevolezza… - AntonelloAng : Ricordo benissimo gli insulti e le prese in giro che mi beccai 10 anni fa circa per aver messo in dubbio la colpevo… -