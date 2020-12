Maxiprocesso, Rai1: trama, cast e curiosità su Donatella Finocchiaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giovedì 3 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la docufiction dal titolo "Io, una giudice popolare al Maxiprocesso". Con la partecipazione straordinaria di Nino Frassica L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giovedì 3 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la docufiction dal titolo "Io, una giudice popolare al". Con la partecipazione straordinaria di Nino Frassica L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ZappullaNatalia : RT @ninofrassicaoff: IO, UNA GIUDICE POPOLARE AL MAXIPROCESSO - BACKSTAGE Giovedì 3 dicembre 2020 su RAI1 alle 21:25. #ninofrassica #nino… - ninofrassicaoff : IO, UNA GIUDICE POPOLARE AL MAXIPROCESSO - BACKSTAGE Giovedì 3 dicembre 2020 su RAI1 alle 21:25. #ninofrassica… - francomicci : RT @RadiocorriereTv: Il #3dicembre in prima serata su #Rai1 va in onda 'Io, #unagiudicepopolare al #Maxiprocesso', docufiction diretta da @… - AnsaSicilia : Finocchiaro, io una giudice popolare nel Maxiprocesso. Su Rai1. Ammirati, impegno civile centrale per servizio pubb… - madonielive : Rai1, giudice popolare al maxiprocesso. Film girato a Cefalù -