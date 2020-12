L’Alligatore | anticipazioni seconda puntata di questa sera | 2 dicembre 2020

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha avuto inizio da una settimana e già ha ottenuto ascolti molto buoni. Il protagonista è Matteo Martari, il quale interpreta un ex cantante di Blues che finisce in prigione ingiustamente. Dopo sette anni, finalmente esce, ma l’esperienza gli regala un trauma e un’ossessione per la giustizia. Prima di andare a vedere ledella, in onda sta, facciamo un breve riassunto della prima. Barbara Foscarini, un avvocato, si reca daper informarlo che il suo assistito, Alberto Magagnin, è scomparso nel nulla. Quest’ultimo è un gigolò di provincia che il protagonista ha conosciuto durante la sua permanenza in prigione e con il quale ha fatto amicizia. Si mette, perciò, sulle sue trace e ...