Indagini su possibili tangenti in cambio di grazia presidenziale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Indagini su possibili tangenti alla Casa Bianca. Secondo documenti del tribunale il Dipartimento di Giustizia starebbe indagando su uno schema potenzialmente criminale che prevede pagamenti di tangenti a persone all’interno o affiliate alla Casa Bianca in cambio di una grazia presidenziale da parte di Donald Trump. Indagini su possibili tangenti, nuovi guai per Trump? Nuovi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sualla Casa Bianca. Secondo documenti del tribunale il Dipartimento di Giustizia starebbe indagando su uno schema potenzialmente criminale che prevede pagamenti dia persone all’interno o affiliate alla Casa Bianca indi unada parte di Donald Trump.su, nuovi guai per Trump? Nuovi

MoliPietro : Indagini su possibili tangenti in cambio di grazia presidenziale - edigram : @Libero_official Trump sta pensando di graziare i figli Ivanka ed Eric, il genero Jared e l'avv. Giuliani, in modo… - angy_mastro08 : RT @marco_sampietro: Trump sta pensando di graziare i figli Ivanka ed Eric, il genero Jared e l'avv. Giuliani, in modo da proteggerli da po… - Sulserio1 : RT @marco_sampietro: Trump sta pensando di graziare i figli Ivanka ed Eric, il genero Jared e l'avv. Giuliani, in modo da proteggerli da po… - Oldwheels01 : RT @marco_sampietro: Trump sta pensando di graziare i figli Ivanka ed Eric, il genero Jared e l'avv. Giuliani, in modo da proteggerli da po… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagini possibili Trump pensa a «graziare» i figli. E il ministro della Giustizia: «Voto, nessun broglio» Corriere della Sera Strage di Bologna, siamo alla vigilia di un nuovo e promettente capitolo giudiziario

Infatti il cuore della faccenda, cioè il progetto stragista ordito dal sistema piduista e messo in pratica dai più efferati gruppi del terrore neofascista, è stato annacquato per molti anni, nonostant ...

L’inutile Calvario di monsignor Vincenzo Paglia

L'assoluzione del responsabile degli immobili della diocesi di Terni cancella in maniera definitiva ogni ombra su monsignor Paglia ...

Infatti il cuore della faccenda, cioè il progetto stragista ordito dal sistema piduista e messo in pratica dai più efferati gruppi del terrore neofascista, è stato annacquato per molti anni, nonostant ...L'assoluzione del responsabile degli immobili della diocesi di Terni cancella in maniera definitiva ogni ombra su monsignor Paglia ...