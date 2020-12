Gli emendamenti dei Cinquestelle per prolungare il contratto dei navigator (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel 2019 sono stati presentati come la soluzione a tutti i mali del mondo del lavoro italiano. A loro era stato affidato il compito di trovare un impiego per i percettori del reddito di cittadinanza. Con la promessa del posto fisso, dopo due anni di cococo. Ma nella legge di bilancio per prorogare i contratti dei 2.700 navigator assunti all’epoca del governo gialloverde, e fortemente voluti dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio, non ci sono i soldi. Ecco allora che i Cinque Stelle corrono in soccorso. Il deputato grillino Caludio Cominardi, sottosegretario al Lavoro nel governo Conte 1, tra i principali promotori del reddito di cittadinanza e della presidenza di Mimmo Parisi – padre dei navigator – all’Anpal, ha proposto ben due emendamenti al disegno di legge di bilancio per prolungare il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel 2019 sono stati presentati come la soluzione a tutti i mali del mondo del lavoro italiano. A loro era stato affidato il compito di trovare un impiego per i percettori del reddito di cittadinanza. Con la promessa del posto fisso, dopo due anni di cococo. Ma nella legge di bilancio per prorogare i contratti dei 2.700assunti all’epoca del governo gialloverde, e fortemente voluti dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio, non ci sono i soldi. Ecco allora che i Cinque Stelle corrono in soccorso. Il deputato grillino Caludio Cominardi, sottosegretario al Lavoro nel governo Conte 1, tra i principali promotori del reddito di cittadinanza e della presidenza di Mimmo Parisi – padre dei– all’Anpal, ha proposto ben dueal disegno di legge di bilancio peril ...

