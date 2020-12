«Gigi, che spettacolo»: su Rai1 l’omaggio degli artisti al grande mattatore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gigi Proietti Fiorello, Paolo Bonolis, Renato Zero, Corrado Augias, Flavio Insinna, Virginia Raffaele. E tanti altri. Tutti per Gigi Proietti, accomunati dalla volontà di volontà di lasciare una testimonianza degli indimenticabili momenti vissuti con l’attore scomparso lo scorso 2 novembre. Ad un mese da quel triste momento, stasera Rai1 celebrerà il popolarissimo mattatore romano alle 21.25 con “Gigi, che spettacolo“, una tributo «sorridente e nostalgico» realizzato dai protagonisti del mondo dello spettacolo. A rendere onore a Proietti con una serie di testimonianze e di racconti inediti saranno – come anticipato – i colleghi e gli amici che lo hanno accompagnato nella sua lunga ed apprezzata carriera. A riportare alla memoria i momenti vissuti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Proietti Fiorello, Paolo Bonolis, Renato Zero, Corrado Augias, Flavio Insinna, Virginia Raffaele. E tanti altri. Tutti perProietti, accomunati dalla volontà di volontà di lasciare una testimonianzaindimenticabili momenti vissuti con l’attore scomparso lo scorso 2 novembre. Ad un mese da quel triste momento, staseracelebrerà il popolarissimoromano alle 21.25 con “, che“, una tributo «sorridente e nostalgico» realizzato dai protagonisti del mondo dello. A rendere onore a Proietti con una serie di testimonianze e di racconti inediti saranno – come anticipato – i colleghi e gli amici che lo hanno accompagnato nella sua lunga ed apprezzata carriera. A riportare alla memoria i momenti vissuti ...

