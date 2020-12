Ferlaino: «Volevo difendere Napoli, non potevo salvare Diego» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le sue dichiarazioni shock su Gianluca Pessotto, Corrado Ferlaino corregge il tiro cercando di giustificare le sue parole L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha rettificato le proprie dichiarazioni su Gianluca Pessotto. NON potevo salvare Diego – «Il mio obiettivo era proteggere ciò che di prezioso ci legherà a Maradona per sempre. Volevo semplicemente difendere Napoli e il suo lutto cittadini dagli attacchi e dai giudizi che non mancano mai. Purtroppo non potevo salvare Diego dalla droga ero un presidente, non un predicatore. Inoltre Diego d’estate tornava in Argentina ed era impossibile ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le sue dichiarazioni shock su Gianluca Pessotto, Corradocorregge il tiro cercando di giustificare le sue parole L’ex presidente delCorradoha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha rettificato le proprie dichiarazioni su Gianluca Pessotto. NON– «Il mio obiettivo era proteggere ciò che di prezioso ci legherà a Maradona per sempre.semplicementee il suo lutto cittadini dagli attacchi e dai giudizi che non mancano mai. Purtroppo nondalla droga ero un presidente, non un predicatore. Inoltred’estate tornava in Argentina ed era impossibile ...

napolista : #Ferlaino: «Che tristezza, non potrò più salutare #Maradona, lui sarà in paradiso, ma io non ci andrò» L’ex presid… - NapoliCapitale : @UnUltras Onestamente volevo evitare ma vedo troppi attacchi a Ferlaino e non ce l'ho fatta più. Sorry. - DrugoSniper85 : Nn volevo entrare nell argomento perché agli imbecilli non si risponde..ma purtroppo dovrò farlo..Ferlaino è colui… - 1987_Lorenza : RT @GiuSette7: Volevo elaborare un pensiero su Ferlaino ma non credo si possa scrivere niente di diverso da epiteti che lo descrivano in te… - GiuSette7 : Volevo elaborare un pensiero su Ferlaino ma non credo si possa scrivere niente di diverso da epiteti che lo descriv… -