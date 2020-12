Ettore e Andromaca | potersi dire addio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un racconto ricorrente, in questi mesi di vita stravolta dalla pandemia, rifletteva il dolore di chi aveva visto uno dei familiari lasciare la propria casa per non farvi ritorno; erano in genere voci di donne, per sensibilità più aperte nel manifestare uno stato d’animo, ed esprimevano la triste sensazione di una storia troncata, nel vedere il proprio compagno salutarle sulla porta di casa, per un ricovero improvviso e una separazione giudicata temporanea. E, da quel momento, non avere di loro più alcun ricordo tangibile: né la voce, né un gesto, né un saluto. Ci ho riflettuto mentre attraversavo a Pisa le sale di Palazzo Blu, per dare almeno un’occhiata alla mostra dedicata a Giorgio De Chirico e la metafisica, ancora in allestimento e chiusa, purtroppo, nel giorno della sua annunciata apertura. La mia visita solitaria si rifletteva nella costruzione geometrica delle sue piazze ...