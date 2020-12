Elisabetta Gregoraci si sfoga con Stefania Orlando dopo essere finita in fuorigioco (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quando si parla del percorso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ci sono essenzialmente due fazioni: da una parte chi la osanna, dall’altra chi la critica in maniera aspra, relegandola a semplice (ex) moglie di. Rimane però un dato su tutti, sul quale c’è poco da ridire: nel bene e nel male la showgirl calabrese riesce sempre a far parlare di sé, vuoi un giorno per la storia immaginaria con Pierpaolo Pretelli, vuoi un altro giorno per il weekend (?) di Giulia Salemi in Sardegna. Stavolta EliGreg si è sfogata con Stefania Orlando (!) dopo essere stata isolata dalle altre ragazze, trovando manforte proprio nell’altra donna Alpha (maiuscola va meglio) della Casa. Lo sfogo di Elisabetta con la Orlando Senza farlo apposta, la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quando si parla del percorso dial Grande Fratello Vip 5 ci sono essenzialmente due fazioni: da una parte chi la osanna, dall’altra chi la critica in maniera aspra, relegandola a semplice (ex) moglie di. Rimane però un dato su tutti, sul quale c’è poco da ridire: nel bene e nel male la showgirl calabrese riesce sempre a far parlare di sé, vuoi un giorno per la storia immaginaria con Pierpaolo Pretelli, vuoi un altro giorno per il weekend (?) di Giulia Salemi in Sardegna. Stavolta EliGreg si èta con(!)stata isolata dalle altre ragazze, trovando manforte proprio nell’altra donna Alpha (maiuscola va meglio) della Casa. Lo sfogo dicon laSenza farlo apposta, la ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Reberebby215 : RT @Ilovetrashh: Elisabetta Gregoracci GUAI a te se esci da quella porta. Asse Oppini, Orlando, Zorzi, Gregoraci, Zelletta… - lacaradaria : Elisabetta Gregoraci deve sempre fare la vittima ribadendo che lei c'è per tutti e nessuno c'è per lei quando ne ha… - PatalanoCandida : RT @Ilovetrashh: Elisabetta Gregoracci GUAI a te se esci da quella porta. Asse Oppini, Orlando, Zorzi, Gregoraci, Zelletta… - Elisa175629 : RT @Ilovetrashh: Elisabetta Gregoracci GUAI a te se esci da quella porta. Asse Oppini, Orlando, Zorzi, Gregoraci, Zelletta… -