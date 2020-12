Dpcm | si lavora su chiusura alle 18 a Capodanno

infoitinterno : Verso il nuovo Dpcm, il governo lavora a una zona gialla «rafforzata». Ipotesi blocco degli spostamenti a Natale e… - Notiziedi_it : Verso il nuovo Dpcm, il governo lavora a una zona gialla «rafforzata». Ipotesi blocco degli spostamenti a Natale e … - occhio_notizie : Il Governo lavora al nuovo Dpcm: l'obiettivo è non vanificare gli sforzi delle ultime settimane - GiuseppeTuccil3 : Il governo lavora ad un nuovo provvedimento in vista del #Natale che si unirà alla sequela infinita di #Dpcm. Tutt… - ingrid25136239 : Nuovo Dpcm dicembre: spostamenti fra le Regioni vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio, le seconde case vanno raggiun… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm lavora

Open

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 dicembre. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute riferiti 19.350 nuovi casi e 785 decessi. I con ...Anche Confartigianato dice basta. Sta per scadere il Dpcm governativo, e Pierluigi Marzocchi del comparto estetiste chiede "sicurezza sulla data, per ripartire come si deve: è ora di finirla con quest ...