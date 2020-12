Covid, da domani 3 dicembre a L'Aquila inizia screening di massa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Aquila - Inizierà il 3 dicembre l’attività di screening per la rilevazione del coronavirus tra la popolazione della città dell’Aquila. Le operazioni di somministrazione, completamente gratuite per gli utenti, si svolgeranno sino a domenica 6 dicembre ma, qualora fosse necessario, sarà possibile prorogarle fino alla giornata di lunedì 7. L’orario sarà dalle 8 alle 18. Verranno allestite circa 40 postazioni sull’intero territorio comunale, alcune delle quali dotate di più linee di prelievo, tutte al chiuso e al coperto (tra locali di proprietà del Comune, altri in concessione temporanea proprio per l’effettuazione dei test, le palestre delle scuole superiori messe a disposizione dalla Provincia), di cui drive through e cliniche mobili, appositamente segnalati sul sito internet del Comune ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'- Inizierà il 3l’attività diper la rilevazione del coronavirus tra la popolazione della città dell’. Le operazioni di somministrazione, completamente gratuite per gli utenti, si svolgeranno sino a domenica 6ma, qualora fosse necessario, sarà possibile prorogarle fino alla giornata di lunedì 7. L’orario sarà dalle 8 alle 18. Verranno allestite circa 40 postazioni sull’intero territorio comunale, alcune delle quali dotate di più linee di prelievo, tutte al chiuso e al coperto (tra locali di proprietà del Comune, altri in concessione temporanea proprio per l’effettuazione dei test, le palestre delle scuole superiori messe a disposizione dalla Provincia), di cui drive through e cliniche mobili, appositamente segnalati sul sito internet del Comune ...

claudioruss : Amir #Rrahmani, risultato negativo al tampone Covid-19, ha completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Gra… - MarcoBellinazzo : Domani in esclusiva sul @sole24ore una intervista con l'ad Corporate @Inter Alessandro Antonello sui conti nerazzur… - danidonetti1 : RT @AslViterbo: #Coronavirus, #AslViterbo: “Da domani operativo il reparto di medicina riabilitativa COVID di #Montefiascone”. Ospiterà fin… - Condominiando : Domani vi aspettiamo, per prendere un caffè con l'avv. Roberto Rizzo. Diretta facebook, alle ore 14.30, l'Avv. Rob… - ComunediGenova : ??Al via domani le domande per i buoni spesa alimentari da 100 euro per i nuclei famigliari in difficoltà economica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid: domani al via summit Onu sulla pandemia Agenzia ANSA L’ex commissario anti-Covid Candela rischia un processo per abuso d’ufficio

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex manager dell’Asp di Palermo Antonino Candela, ai domiciliari da maggio con l’accusa di aver intascato tangenti sugli appalti sanitari, nell’ambito dell’inchiesta ...

Coronavirus Covid19. Test antigenici: dal Piemonte la richiesta al governo affinché autorizzi i test rapidi in farmacia

svoltasi alla vigilia della Conferenza delle Regioni in programma per domani. «La rete capillare delle farmacie convenzionate, che solo in Piemonte conta 1.600 unità operative – osserva Icardi – ...

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex manager dell’Asp di Palermo Antonino Candela, ai domiciliari da maggio con l’accusa di aver intascato tangenti sugli appalti sanitari, nell’ambito dell’inchiesta ...svoltasi alla vigilia della Conferenza delle Regioni in programma per domani. «La rete capillare delle farmacie convenzionate, che solo in Piemonte conta 1.600 unità operative – osserva Icardi – ...