Clima | Onu | produzione energia da fonti fossili verso +2% l' anno quando servirebbe -6%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Per seguire un percorso coerente con gli accordi di Parigi sule non superare gli 1,5°c si dovrebbe ridurre ladidadi circa il 6% l'tra il 2020 e il 2030 invece si profila un aumento medio annuo del 2% entro il 2030. A suonare il campanello d'allarme è l'Onu nel rapporto 'Production Gap Report' sottolineando la necessità che i paesi "cambino rotta per evitare che i livelli didi carbone, petrolio e gas siano superiori" agli obiettivi fissati per rimanere al di sotto di 1,5°c. "Il 'divario di' - si legge nel rapporto - rimane ampio: i paesi prevedono di produrre più del doppio della quantità di combustibilinel 2030 di quanto sarebbe ...