Borussia Dortmund-Lazio oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lascenderà in campo, alle 21.00, per il quinto dei sei match della fase a gironi di UEFA Champions League 2020-2021 che la vedrà contrapposta ai tedeschi del. Il sodalizio della capitale, oltretutto, in questo incontro si giocherà la testa del gruppo F. Immobile e compagni, infatti, si trovano a quota otto punti, mentre ilè a nove. Con un successo laipotecherebbe il passaggio del turno e si metterebbe in pole position per accedere agli ottavi di finale come testa di serie. In caso di sconfitta o di pareggio, invece, laha bisogno che il Club Bruges perda contro lo Zenit San Pietroburgo per essere sicura di accedere comunque alla fase successiva. Il match verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport sui canali Sky Sport ...