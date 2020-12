A Natale e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune, nessuna deroga per i ricongiungimenti: le regole in arrivo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le contrattazioni tra governo, comitato tecnico-scientifico, Regioni e partiti sul piano per le festività natalizie vanno avanti in modo serrato. Domani, 3 dicembre, è il giorno del nuovo Dpcm e si devono definire tutte le misure per contenere il contagio in un periodo delicato come questo. A pesare sono ancora i numeri, che non possono non essere tenuti in considerazione. Ieri si sono registrati ancora 785 morti. E così, se da un lato il premier Conte preme per allentare la stretta almeno nelle date più simboliche, dall’altro gli esperti tirano le briglie: mollare adesso significa avere una terza ondata a febbraio, peggiore delle precedenti. Ecco dunque alcune novità emerse nelle ultime ore di contrattazione del lungo vertice di Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. • Vietato spostarsi dal proprio Comune di residenza il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le contrattazioni tra governo, comitato tecnico-scientifico, Regioni e partiti sul piano per le festività natalizie vanno avanti in modo serrato. Domani, 3 dicembre, è il giorno del nuovo Dpcm e si devono definire tutte le misure per contenere il contagio in un periodo delicato come questo. A pesare sono ancora i numeri, che non possono non essere tenuti in considerazione. Ieri si sono registrati ancora 785 morti. E così, se da un lato il premier Conte preme per allentare la stretta almeno nelle date più simboliche, dall’altro gli esperti tirano le briglie: mollare adesso significa avere una terza ondata a febbraio, peggiore delle precedenti. Ecco dunque alcune novità emerse nelle ultime ore di contrattazione del lungo vertice di Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. • Vietato spostarsi daldi residenza il ...

